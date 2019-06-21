Одна з найпомітніших трагічних новин цього тижня - загибель Дмитра Тимчука, члена фракції "Народного фронту" та координатора групи "Інформаційний спротив".

Тимчук став відомим 2014 року - із початку війни. Його діяльність із пошуку та оприлюднення фактів втручання російських військовиків - справді, важко переоцінити.

Чому загинув Тимчук? Та що вже встановило слідство? Відповіді шукав Богдан Вербицький.

Усе сталося тут - у звичайній багатоповерхівці в одному зі спальних районів столиці. В середу. І того ж дня опівдні з'явилася перша інформація - смертельно поранено народного депутата Дмитра Тимчука. До під'їзду, де жив і загинув Тимчук, звісно, нікого не пускають. Там - слідчі дії…

"Заїхала "скорая", прийшла поліція, охрана. Мені ніхто нічого не каже".

"Я не можу нічого коментувати, тому що слідчі дії проводяться без моєї участі".

Тим часом, загибель Дмитра Тимчука активно коментують у соцмережах. Висувають перші версії, оприлюднюють перші подробиці. Резонанс від злочину - величезний.

Дмитро Тимчук - депутат від "Народного фронту". Він був з так званої "військової" парламентської когорти. Він довго працював в Міноборони. А з початком війни став особою публічною. Координував групу "Інформаційний опір". Це саме від нього українці дізнавалися і новини з окупованого Криму, і перші фронтові зведення:

"Группы наемников формулируются в первую очередь на Кавказе, мы видим там много, как раз, представителей кавказской национальности".

Сторінка Дмитра Тимчука у соцмережі має сотні тисяч підписників. До речі, якщо подивитися на його акаунт за останні кілька днів перед смертю - там доволі звична для Тимчука активність. Новини зі Сходу, повідомлення про російську агресію на Азові.

То що ж трапилося в квартирі Тимчука 19 червня?

"Серед попередніх версій можлива нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версія кримінального характеру в тому числі будуть розглядатися", - заявив Сергій Князєв, голова Національної поліції.

Якщо перекласти це на звичайну мову: то версія кримінального характеру - це умисне вбивство. До речі, кримінальне провадження відкрите саме за такою статтею.

Та першою версією трагедії все ж був нещасний випадок. Однопартієць Тимчука Антон Геращенко написав, що військовий журналіст чистив свій нагородний пістолет і ненароком поранив себе в голову.

"Я не знаю звідки він оперує тими фактами, ще раз кажу, вогнепальне поранення, але яким чином, і навмисне чи це необережне поводження вже після огляду місця події, огляду тіла, заключення попереднє судово-медичного експерта", - заявив Андрій Крищенко, начальник Головного Управління Національної поліції України в місті Києві.

"Версия о том, что это несчастный случай при обращении с оружием выдвинуто было женой Тымчука", - наголосив Антон Геращенко, народний депутат, "Народний фронт".

Та на момент смерті Тимчук був удома зі своєю помічницею - Аллою Коваль. На допиті вона розповіла, що Тимчук останнім часом був пригнічений через політичну ситуацію і навіть випивав. А ще - ходив по квартирі з пістолетом у руках.

Однак, навряд чи підполковник запасу чистив би пістолет зарядженим.

"Постріл був саме в голову. І очевидно, це була прицільна стрільба. Якщо ми говоримо про прицільну стрільбу, то тут у нас вже є варіанти. Власноруч вчинена стрільба, або це хтось зробив", - наголосила Анна Маляр, юристка-кримінолог.

Першим версію замовного вбивства оприлюднив ще один однопартієць Дмитра Тимчука - Андрій Тетерук. Ще у середу він заявив, що не вірить у нещасний випадок. Щоправда, наступного дня став більш обережним:

"До оприлюднення офіційної версії правоохоронних органів, жодних інший версій я не збираюся ні обговорювати, ні видавати як за реальні. Тому що ми вбачаємо, що ці речі мають дослідити", - зазначив Андрій Тетерук, народний депутат, "Народний фронт".

Дослідити потрібно ще багато. Попереду - ціла низка експертиз. Крім того, поліція має вивчити і відео з камер спостереження в будинку народного депутата. До слова, Тимчук жив на 25 поверсі один.

"Одна квартира, там на одном этаже одна квартира. И этаж со всех сторон закрытый. Лифт открывается - и там двери стоят. То есть, ты пройти не можешь. Ну, и там, скорее всего, должны быть камеры", - говорить Дмитро, сусід.

"Він знаходився у своєму помешканні, якби ми з вами говорили про замовне вбивство, то... ну, непрофесійно обирати помешкання, та ще й в присутності когось із близьких. Я вважаю, що зарано виключати слідством версії самогубства", - наголосила Анна Маляр, юристка-кримінолог.

Версію самогубства наразі не відкидають. В прокуратурі її вважають найвірогіднішою. А в мережі навіть з'явилася начебто передсмертна записка Дмитра Тимчука. Однак, чи правда це - поки невідомо. Зрештою, як і деталі загибелі народного депутата.