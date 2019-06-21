Пленарний тиждень: чи встигне парламент до виборів запрацювати по-справжньому? [ Редактировать ]
У чинній Верховній Раді ніби збочене змагання - як ще більше розчарувати виборців. Цілий пленарний тиждень витратили на чисто механічний і беззмістовний розгляд поправок до нового Виборчого кодексу.
Коли це закінчиться? Та чи встигне парламент до виборів запрацювати по-справжньому? Далі - у нашому сюжеті.
Що не день, депутатів у залі все меншає. Хоча якщо вірити результатам електронної реєстрації, порожня Рада - це лише оптична ілюзія.
"Зараз в залі десь 35-40 людей, зареєстровано 299 людей. Коли працює Верховна Рада - в залежності чи пленарний тиждень, чи в комітетах - це від 5 мільйонів гривень на день", - зазначив Борислав Береза, народний депутат, позафракційний.
І ці бюджетні мільйони зараз витрачаються на імітацію роботи над виборчим кодексом. Доповідач монотонно зачитує кожну поправку, потім - кожну з тріском провалюють.
"90% з чотирьох тисяч - це правки фейкові. Вони туди внесені, щоб затягнути процес", - заявив Леонід Ємець, народний депутат, "Народний фронт".
"Які старі які прикормлені округи, і так далі які на цих же округах найбільше наживаються, але через гречку або підкуп чи адміністративних ресурс - ними оперують. Цим людям не вигідна нова система", - наголосив Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.
"Коли вже підійдуть до голосування за виборчий кодекс, ми знаємо що скопом читають поправки, які треба прийняти, які треба відхилити. І це буде пакетом і тому вся робота зараз - це "мартишкін труд", - заявив Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".
І саме через те, що всі відхилені поправки одним пакетом будуть переголосовувати за кілька хвилин до фінального рішення, спрогнозувати, яким буде виборчий кодекс - неможливо.
"Фактично, в правій колоночці нашої таблиці перенесена редакція в першому читанні. В першому читанні мажоритарки немає, там дійсно є пропорційна система з відкритими списками", - заявила Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".
"Ці поправки, особливо в цій частині, що стосується виборів народних депутатів, можуть як залишити повну мажоритарку, так і залишити пропорційну систему, тобто спектр 180 градусів", - наголосив Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".
Утім, із такими темпами, як зараз, нардепи і до кінця сесії не встигнуть ухвалити нові норми. А тут ще команда президента наполегливо просить перервати виборчу епопею і взятися за кадрове питання.
"Про надання згоди на звільнення Луценка Ю.В. з посади генпрокурора, про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і про призначення Пристайка міністром", - говорить Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді.
За регламентом перерватися не можливо. Єдиний шанс для кадрових рішень - позачергове засідання.
"Я, як голова Верховної Ради України, невідкладно призначу день і годину для проведення позачергового засідання, але було б добре отримати рішення комітетів, бо згідно закону - по кожному кадровому питанню рішення комітетів", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
Та навіть якщо президент і попросить депутатів зібратися позапланово - шансів щось ухвалити немає. Цей парламент ігнорує аргументи Зеленського.
"А вже ж збирали позачергове засідання, коли намагались змінить виборче законодавство, результат же побачили. немає жодного смислу тратить сьогодні народні гроші, на чергові-позачергові засідання", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".
"Чому не призначаються силовики і не починаються антикорупційні розслідування? Президент зробив тільки перший крок - подав подання до Верховної Ради на звільнення генпрокурора і голови СБУ, далі він не пішов. Це дало можливість ВР, двом найбільшим фракціям маніпулювати інформацією і заявити, що вони не будуть голосувати, поки президент Зеленський не подасть кандидатури на призначення силовиків", - заявила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".
"Якщо президент конфліктує з парламентом, - то зрозуміло, не буде результату, жодних законів не буде", - наголосив Валерій Карпунцов, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".
Бути ображеними на президента у частини цього парламенту підстави є. Причина - указ про розпуск ради, якого так не хотіли у двох найбільших партіях, що аж пішли до Конституційного суду. Але суд визнав рішення президента конституційним.
"Парламент недееспособный, парламент изначально преступный, даже если он что-то рассмотрит. Я зашел - человек 30 в зале, написано 300 с чем-то, опять вранье! Эта Рада, безусловно, незаконная, и об отсутствии коалиции я говорю с 2016 года", - зазначив Вадим Рабінович, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".
Та й усі в парламенті - і ті, хто вірили у вибори влітку, і ті, хто сподівалися на осінь - уже давно та активно беруть участь у кампанії. І пишуть не законопроекти, а агітаційні програми, позираючи на рейтинги.
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