Тбілісі у вогні: що спричинило хвилю громадських протестів? [ Редактировать ]
Спалах протестів у Грузії! Там намагалися взяти штурмом будівлю парламенту. Ситуація й досі залишається напруженою. Тільки з учорашнього вечора у сутичках із поліцією постраждали близько трьох сотень людей. Силовики застосували проти мітингарів гумові кулі та сльозогінний газ - розганяли людей справді жорстоко.
Що стало причиною протестів? Та чому ці події можуть круто змінити політичні розклади в Грузії?
Гаряча ніч у Тбілісі! Із політичним підтекстом і революційним запалом. Бійки та штурм парламенту. Не тільки під грузинськими, а й під українськими прапорами. І жорстка відповідь силовиків. Постраждалих понад дві сотні. Затриманих - ще більше.
А все почалося через... російських делегатів. Вони прибули на Міжпарламентську асамблею православ'я, яка мала відбутися в стінах грузинського парламенту. Та закінчилася - на вступній промові. Бо виголосити її взявся депутат Думи від комуністів Сергій Гаврилов з крісла спікера! Грузинська опозиція обурилася - мовляв, це наруга над парламентом.
Росіян "попросили" з парламенту, та ще й облили водою. Делегація поспіхом виїхала до готелю і так само квапливо вилетіла в Москву.
Тим часом, на вулицях - на заклик опозиції - почали збратися мітингарі з антиросійськими гаслами. Розлючені, що росіяни, які окупували їхні території - Абхазію та Південну Осетію - досі так вільно почуваються в Грузії.
"Росія окупувала 20% Грузії, Росія проводить етнічні чистки на цих територіях. І тут члени російської Думи... Виникає запитання: для кого Дума - чинний парламент? Чому ніхто цьому не завадив?", - говорить Джорджі Канделакі, депутат від партії "Європейська Грузія".
"Соромно, що грузинський уряд дозволив ворогу - російським окупантам - зайняти крісло спікера. Це сигнал для суспільства. Так багато людей на мітингу - це наслідок безвідповідальності урядовців, і вони за це поплатяться", - заявила Хелен Хоштарія, член партії "Європейська Грузія".
Зухвалість російського депутата - лише привід. Люди не задоволені владою. У цьому впевнився і наш співвітчизник Тарас Хімчак, який напередодні був під стінами парламенту.
"Більшість людей, які туди прийшли, - незадоволені політикою теперішнього уряду, вони вважають, що теперішній уряд продається Росії. Там були абсолютно різні люди, багато студентів", - розповідає Тарас Хімчак, очевидець протестів.
Тому й заклики опозиції швидко перетворилися - на політичні. Вимагали відставки спікера, керівництва МВС і служби безпеки - усіх, хто допустив присутність у країні одіозних іноземних діячів. І перший пішов - голова парламенту звільняє крісло.
"Грузинська мрія, зі свого першого дня при владі, впроваджує високий рівень підзвітності суспільству і підтверджує це діями. Проявом цього є рішення про відставку спікера Іраклія Кобахідзе", - говорить Каха Каладзе, генеральний секретар партії "Грузинська мрія".
І при цьому провладні політики всю відповідальність за насилля покладають на опозицію.
"Деструктивні політичні сили скористалися щирим протестом нашого народу і вийшли за межі закону. Реваншистська опозиція організувала насилля. Поліція діяла відповідно до закону, захищала державу та суспільство", - заявляє Мамука Бахтадзе, прем'єр-міністр Грузії.
А президент Грузії Саломе Зурабішвілі взагалі назвала протестувальників - "п'ятою колоною" Москви:
"Я б хотіла вкотре зазначити, що розкол країни й суспільства, і внутрішнє протистояння - нікому не на руку, окрім Росії".
У Сполучених Штатах і ЄС пообіцяли стежити за подіями в країні. Українське МЗС висловило солідарність із грузинським народом. А люди на вулицях не заспокоюються. І закликають до нових протестів.
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