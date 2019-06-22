На своїй сторінці у Facebook народний депутат Нестор Шуфрич від "Опозиційної платформи - За життя" прокоментував поширену НАЗК інформацію про ніби-то розбіжності даних у його декларації.

"Не може не обурювати той факт, що інформація про нібито порушення з шаленою швидкістю поширюється в ЗМІ, а ні я, ні мої юристи та аудитори не можемо це кваліфіковано прокоментувати, тому що нам упродовж 3-х років не можуть надати акт перевірки моїй декларації НАЗК", - повідомив Нестор Шуфрич.

Опозиційний політик зажадав від Агентства надати йому акти і заявив, що максимально відкритий для дачі будь-яких пояснень і роботи зі слідчими органами.

"Якщо зазначені факти не підтвердяться, я не виключаю, що буду змушений вимагати притягнення до відповідальності тих, хто дозволив собі щодо мене такі дії, вкотре спробувавши поставити під сумнів мої чесність і репутацію, особливо у період виборчої кампанії", - підкреслив парламентар.

"Але навіть на підставі попередньої інформації, озвученої у ЗМІ, з повною відповідальністю можу сказати, що це не що інше, як виконання політичного замовлення з метою тиску на мою позицію. Залишається уточнити тільки, з чийого боку: це метастази Порошенка чи активність нової влади? Першому я не здивуюся, друге викликало б у мене розчарування. Очікуємо офіційного повідомлення, вручення в установленому законом порядку акту і обов’язково це прокоментуємо", - написав Нестор Шуфрич.

Відзначимо, що інформація про ніби-то розбіжності у декларації Нестора Шуфрича з’явилася на наступний день після його реєстрації кандидатом у народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя".