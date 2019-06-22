В Украине на выходных, 22 и 23 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 22-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям также предупреждает о пожарной опасности (5-го класса) по Киеву и Киевской области.

Ранее сообщалось, что Украину накроют мощные грозы с градом.