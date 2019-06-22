Шлях до членства в ЄС буде довшим, ніж сподівалися Албанія та Північна Македонія. Ці країни очікували, що уже цього тижня отримають зелене світло для початку переговорів. Та виявилося, у Євросоюзі немає єдності з цього питання.

Чому? - пояснить Олена Абрамович.

Прогнози песимістичні - з таким висновком покинули свою чергову зустріч міністри європейських справ. Дійти згоди щодо тексту про початок переговорів на тему членства в Євросоюзі для Албанії та Північної Македонії вони не змогли. Попри те, що Єврокомісія ще наприкінці травня наголосила - країни виконали всі умови.

"Румунія намагається зараз, як головуюча країна в Раді ЄС, перейти до тексту і знайти спосіб його сформувати, зробити привабливим, конструктивним і водночас зберегти стратегічне значення Західних Балкан для Європи. Стабільність цього регіону є стратегічним інтересом Європейського союзу", - наголошує Джеордже Чамба, міністр європейських справ Румунії.

До питання членства балканських країн у ЄС повернулися через побоювання, що свій вплив у регіоні посилить Росія. Проте втілити на практиці це не просто. Спочатку Македонію попросили змінити назву на "Північну Македонію". Тепер низка країн незадоволена політичною кризою в Албанії. А Німеччина взагалі заявила: ось-ось літні канікули, треба почекати до осені.

"Це зовсім не прикривання. Звіт про прогрес справді був наданий дуже пізно. Нам необхідне схвалення німецького Бундестагу, який мав занадто мало часу для того, щоб його опрацювати. Як представник уряду, я зобов'язаний дочекатися схвалення. Сподіваюся, що ми скоро, не пізніше жовтня, його отримаємо", - зазначає Міхаель Рот, міністр європейських справ Німеччини.

Не поспішає давати згоду і Франція. Париж наполягає, що спочатку треба схвалити ідеї Еммануеля Макрона щодо реформи Євросоюзу. А Кіпр узагалі перейшов на мову ультиматуму. Заявили - блокуватимуть будь-які рішення, поки ЄС не виступить проти Туреччини щодо буріння в Середземному морі.

"Мова взагалі не про розширення. Проблема у тому, що Кіпр вимагає солідарності від інших членів у суперечці щодо використання територіальних вод для видобутку газу", - підкреслює Ензо Моаверо, міністр закордонних справ Італії.

Північна Македонія та Албанія сподівалися, що європейські міністри ухвалять рішення у вівторок, аби Рада ЄС уже в четвер дала "зелене світло" для початку переговорів про членство. Тепер очевидно, що станеться це не раніше осені. Самі ж перемовини можуть тривати кілька років. І немає жодних гарантій, що вони завершаться членством цих країн у ЄС.