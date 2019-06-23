На военном полигоне под Днепром успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины.

Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей.

Напомним, что в мае этого года на одном из полигонов Одесской области состоялись очередные испытания ракетного комплекса.

Во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360. Так, ракета получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования.