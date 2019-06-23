Шопен просто неба. На Житомирщині вже шостий рік поспіль проходить фестиваль класичної музики. Наш кореспондент Ірина Розова відвідала захід і ось що там побачила.

Сидіти на траві під тінню дерев, дивитись на хмари, насолоджуватися природою та архітектурою замку Радомишль - і все це під музику видатного польського композитора Фридеріка Шопена. Виконують відомі етюди найкращі українські піаністи, більшість з яких - зовсім юні віртуози.

Антону чотирнадцять. Хлопець буквально росте разом з фестивалем. З посмішкою згадує як потрапив на Шопенфест вперше у 2014 році.

"Мы как-то с семьей приехали в замок погулять - мы любим путешествовать по Украине, приехали, прошли экскурсию, а дальше - стоял рояль электрический и я попросил поиграть, чисто от интереса. Меня заметила директор конкурса, после этого закрутилось и меня пригласили на первый фестиваль и приглашают до сих пор", - розповідає Антон Лабік-Пронюк, учасник фестивалю "Музика Шопена просто неба".

Ідея створити фестиваль класичної музики під відкритим небом належить Ользі Богомолець. Більш ніж двадцять років тому під час перебування у Польщі Ольга почула музику видатного класика в одному з парків. Роки пошуків партнерів, спонсорів і - обдаровані піаністи мають ще один майданчик для творчості в Україні.

"Це не просто фестиваль. Це єднання різних культур, різних традицій, це гармонія, синергія і люди, які приїздять сюди вони мають можливість не тільки провести гарно час, послухати і підтримати геніальних талановитих піаністів лауреатів міжнародних конкурсів, які сьогодні грають в форматі фестивалю, а ще й стати благодійниками, тому що всі шість років фестиваль є благодійним і підтримує платформу "Люди допомагають людям", які опікуються родинами загиблих", - зазначила Ольга Богомолець, народний депутат України.

Щорічно на Шопенфест з'їжджаються люди зі всієї країни. Долучаються до фестивалю й почесні гості. Цьогоріч це посол Бельгії та посол Угорщини.

"У нас тоже музыка очень важна и я очень рад, что в Украине продолжается традиция, что каждые, - не только большие, но и маленькие города, - имеют свои музыкальные школы, потому что учить играть музыку - это так важно для человечества как пить, кушать", - наголосив Іштван Ійдярто, надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні.

Триватиме фестиваль два дні. Сьогодні у виконанні відомого композитора та віртуоза Євгена Хмари пролунають авторські твори, присвячені Шопену.