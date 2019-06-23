Чому в Індії не вистачає питної води? Як у Сполучених Штатах вибирали найпотворнішого собаку і чому на Гаваях трапилася авіакатастрофа.

Про це і не тільки - у нашому огляді.

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11 людей загинули внаслідок авіакатастрофи на Гаваях. Сталася вона поблизу аеропорту. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Повітряне судно вирушило на парашутну екскурсію. За декілька хвилин після злету в літаку спалахнув двигун. Пілоти втратили над машиною контроль. Усі, хто був на борту - загинули. На місці інциденту працюють підрозділи пожежного департаменту штату і слідчі. Вони з'ясовують причини аварії.

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У Камбоджі обвалилася багатоповерхівка. Загинуло щонайменше 18 людей. Інцидент трапився в південному регіоні країни. Будинок не був заселений - його тільки зводили. Більшість загиблих - будівельники з Китаю. На місце прибули бригади медиків і рятувальники. Вони розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. Як повідомляє пожежний департамент, обвал міг статися через порушення техніки безпеки.

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В Індійському Ченнаї - нестача питної води. У шостому за величиною місті в країні з середини травня тримається аномальна спека. Чотири водоканали, які постачали туди воду - пересохли. Місцева влада почала доправляти воду в каністрах; закрили навчальні заклади та дитсадки. Людям не рекомендують перебувати на вулиці. Метеорологічні служби країни попереджають: засуха може призвести до цілковитого висихання підземних річок уже до 2020 року.

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Страшенно красиві. У Сполучених Штатах відбувся конкурс на звання найпотворнішого собаки. За незвичний титул боролися 12 чотирилапих. Усі вони - вихованці притулків для тварин. Господарі учасників по одному виходили на сцену й демонстрували свого улюбленця. Цього року переможцем став пес породи Чіхуа-хуа. Він має деформовану морду та проблеми із зором. Переможцям вручили сертифікат на півтори тисячі доларів. Конкурс проводять не вперше. Організатори розповідають: це - спосіб показати, що навіть такі тварини заслуговують на любов і турботу.