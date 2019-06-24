У Львові обрали найсильніших рятувальників [ Редактировать ]
Найсильніших і найвправніших рятувальників обирали напередодні у Львові. Сюди з'їхалися пожежники з усієї України. Змагалися поодинці та командами. Хто вийшов у переможці - знає Христина Гашенко.
У Центрі Львова 190 рятувальників з різних куточків України змагаються за першість. Звання "найсильнішого"виборюють як поодиниці, так і командами по восьмеро надзвичайників у кожній. Серед учасників - 29 жінок.
"Досить жорсткий відбір оскільки в змаганнях дуже своєрідні вони потребують великого фізичного розвитку, людина повинна бути витривала, швидка і спритна, навантаження на всі групи м'язів, надзвичано важкі", - говорить Титр: Віталій Туровцев, прес-секретар Головного управління ДСНС України у Львівській області.
Традицію змагань перейняли у європейців. Рятувальникам на швидкість потрібно подолати кілька етапів: піднятися на вежу, мотузкою витягти вантаж. Спуститися на майданчик, і тут пробити молотком перешкоду. Дотягнути наповнений пожежний рукав та тиском води поцілити в мішень. І найважче - 50 метрів протягти вісімдесяти-кілограмовий манекен.
У повному спорядженні розминаються надзвичайники з Чернігова та Сум. Налаштовані на перемогу.
"Поправляю щоб апарат сам балон не рухався в момент руху тому дуже можна зіграти долі секунди, треба щоб максимально все було піджато", - говорить Дмитро Мурач, рятувальник із Чернігова.
Рятувальники з Чернігова впевнено лідирують. Та на останніх секундах один з учасників падає із манекеном. Тож перемога - за командою із Сум.
Жінки-рятувальниці не поступаються у спритності чоловікам.
"Ти на собі несеш 20 кілограм, 20 кг ще катка, ти вибігаєш на 4 поверх і тягнеш ще 19 кілограм. Це надзвичайно важко", - говорить Ірина Малиновська, співробітниця Головного Управління ДСНС у Львівській області.
Змагання на звання "Найсильнішого рятувальника країни" проводять утретє.
"Результати якщо порівнювати з першим разом в Україні проводилися значно в учасників вищі. По часових показниках видно що люди готуються і цей спорт набуває все більшого значення в Україні", - говорить Микола Гуменюк, заступник головного судді зі змагань.
Цьогоріч переможний трофей найсильнішого рятувальника та рятувальниці дістався киянам. Найсильніша команда - також зі столиці.
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