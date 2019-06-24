Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: суд вынес решение [ Редактировать ]
В субботу, 22 июня, в Киеве возле озера Вырлица 30-летний мужчина убил 9-летнего пасынка своего брата. В понедельник, 24 июня, Дарницкий районный суд избрал ему меру пресечения. Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
Представители прокуратуры сообщили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора применить строжайшую меру пресечения.
"Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора, и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы", - отметила пресс-служба.
Как сообщалось ранее, в день исчезновения ребенка, 22 июня, между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый решил отомстить.
Напомним, что это уже второе жуткое убийство, которое потрясло украинцев за последнюю неделю. Под Одессой 11-летнюю Дарью Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме через 6 дней после исчезновения. В день исчезновения ребенок шел на танцевальный кружок, но не появилась ни там, ни дома.
Подозреваемый в убийстве и попытке изнасилования оказался ее сосед - молодой парень Николай Тарасов.
21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области. В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.
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