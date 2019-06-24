В понедельник, 24 июня, вступившие в сговор представители старой и новой власти подали очередной иск с целью помешать участию Юрию Бойко в выборах. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Политические мошенники обратились в Шестой Апелляционный Административный Суда с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Бойко Юрия Анатольевича кандидатом в народные депутаты по избирательному списку политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Причина юридической истерики противников и конкурентов ясна. Это растущая поддержка нашей партии гражданами Украины. Наши конкуренты не могут смириться с высоким доверием граждан лично к Юрию Бойко, как сопредседателю "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кандидату на пост премьер-министра Украины. Их действия доказывают только одно - мы единственная оппозиционная партия в Украине.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что никаких правовых оснований для отказа в регистрации Юрия Анатольевича Бойко кандидатом в депутаты не существует.

Мы выражаем полную поддержку сопредседателю нашей партии и готовы участвовать в любых судебных разбирательствах по этому вопросу.

"Мы знаем, в чьих интересах действуют доносчики и аферисты. Еще раз подчеркиваем их жалкие попытки помешать деятельности нашей партии обречены на провал. Мы будем продолжать борьбу за права и интересы Украинских граждан. Только мы обеспечим Украине мир!", - сказано в заявлении.