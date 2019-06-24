Как сработаться с ужасным руководством: главные советы [ Редактировать ]
Некоторые руководители могут быть настолько неприятны, что это портит отношение к работе. Однако не стоит расстраиваться, ведь к каждому человеку можно найти подход, будь-то разгильдяй или суровый босс. Интернет-журнал Factinteres собрал 5 способов совладать с ужасным боссом.
Будьте спокойны
Невзирая ни на какие попытки вывести вас из себя, оставайтесь спокойны. Стоит понимать, что босс имеет сложный характер и большинство его претензий родились у него в голове просто так. Будьте хладнокровны и со временем нападки босса сойдут на нет.
Не жалуйтесь
Не нужно жаловаться на неправильное поведение своего босса. Гораздо лучше завершить разговор и предложить продолжить его позже, когда тон босса станет нормальным. Вероятно всего, это не понравится вашему руководителю, но и терпеть такое отношение вы не обязаны. Не пытайтесь вызвать жалость, будьте выше этого.
Не замыкайтесь в себе
Если у вас состоялся неприятный и некорректный разговор с боссом, то не нужно замыкаться в себе и терпеть подобное отношение. Лучше всего, если свидетелями такого разговора станут коллеги, т.к. это покажет руководителя не с самой хорошей стороны.
Вероятно, такое отношение сплотит коллектив, чтобы противостоять несносному боссу. Плюс ко всему, поддержка коллег в непростой ситуации не будет лишней.
Не тратьте на босса много энергии
Старайтесь не воспринимать нападки босса близко к сердцу. Важно понимать, что кроме работы у вас есть хобби, интересы, друзья, родные и т.д. Работа не должна занимать большую часть вашей жизни и быть в тягость. Если работа стала невыносимой, то лучше всего сменить ее, причем как можно быстрее.
Фиксируйте факты поведения босса
Рано или поздно конфронтация с боссом может привести к попытке вас уволить. Как правило, увольнение сотрудника проходит через более высокое начальство, которое может поинтересоваться вашего мнения на этот счет. В такой ситуации важно иметь факты того, что руководитель некомпетентен и ваше увольнение - это личная неприязнь. Это поможет вам не только сохранить работу, но и проучить некомпетентного босса.
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