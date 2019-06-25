У Сингапурі обрали найкращого пернатого співака [ Редактировать ]
Найкращого пернатого співака обирали на конкурсі у Сингапурі. Такі талант-шоу там влаштовують кілька разів на рік, утім вони не для широкого загалу. Як розпізнати найголосистішого птаха розповість Анна Філь.
Щойно зійшло сонце - "співаки" вже готові до виступу. Майданчик облаштували на галявині серед житлового кварталу, у серці мегаполіса. Однак концерт лише для фахівців. Сцена у кожного своя - бамбукова клітка на шестиметровій палиці. Усі птахи - зі своїми наставниками.
"Мене звати Джейсон Тан, я займаюся співочими птахами. Це моя смугаста горлиця", - говорить Джейсон Тан, учасник конкурсу.
Джейсон приїхав з Таїланду. Зі своїми пернатими улюбленцями участь у таких конкурсах бере не вперше. За плечима десятки трофеїв. Каже: воркування горлиць для нього найкраща музика.
"Я почуваюся розслабленим і щасливим. Адже не так просто натрапити на гарного співочого птаха. Можна заплатити тисячі доларів і так і не почути усієї глибини звуку", - говорить Джейсон Тан, учасник конкурсу.
На пернатих артистах Джейсон, та й інші наставники непогано заробляють. Як справжні продюсери, знаходять найздібніших співаків, тренують, показують їх на конкурсі, а потім продають значно дорожче. Такий шоу-бізнес процвітає в Південно-східній Азії. Критерії успіху напрацьовані давно. Найкращих виконавців серед ґвалту півтораста голосів визначають досвідчені судді.
"Кращі птахи співають довше. Ось такий звук… дуже гарний. А деякі роблять так… наче вони не можуть поставити крапку в кінці, не вистачає голосу. Треба добряче вслухатися. Пісня має бути насиченою, мелодійною, з кульмінацією і логічним завершенням. Якщо усі вимоги виконані це гарний птах", - говорить Джеррі Лай, суддя.
Чимало учасників перемогою не переймаються.
"Конкуренція є, але усі почуваються рівними. Ми тут зустрічаємося з друзями, з такими ж пенсіонерами як і я", - говорить А Мін, учасник конкурсу.
Утім Джейсон розчарований. Його горлиця здобула лише третє місце.
"Треба бути терплячим. З першого разу мало що вдається. Рим теж на за день будували", - говорить Джейсон Тан, учасник.
Боротися є за що. Хоча внески за участь у таких змаганнях високі, за призові зазвичай можна придбати автомобіль.
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