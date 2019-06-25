Найкращого пернатого співака обирали на конкурсі у Сингапурі. Такі талант-шоу там влаштовують кілька разів на рік, утім вони не для широкого загалу. Як розпізнати найголосистішого птаха розповість Анна Філь.

Щойно зійшло сонце - "співаки" вже готові до виступу. Майданчик облаштували на галявині серед житлового кварталу, у серці мегаполіса. Однак концерт лише для фахівців. Сцена у кожного своя - бамбукова клітка на шестиметровій палиці. Усі птахи - зі своїми наставниками.

"Мене звати Джейсон Тан, я займаюся співочими птахами. Це моя смугаста горлиця", - говорить Джейсон Тан, учасник конкурсу.

Джейсон приїхав з Таїланду. Зі своїми пернатими улюбленцями участь у таких конкурсах бере не вперше. За плечима десятки трофеїв. Каже: воркування горлиць для нього найкраща музика.

"Я почуваюся розслабленим і щасливим. Адже не так просто натрапити на гарного співочого птаха. Можна заплатити тисячі доларів і так і не почути усієї глибини звуку", - говорить Джейсон Тан, учасник конкурсу.

На пернатих артистах Джейсон, та й інші наставники непогано заробляють. Як справжні продюсери, знаходять найздібніших співаків, тренують, показують їх на конкурсі, а потім продають значно дорожче. Такий шоу-бізнес процвітає в Південно-східній Азії. Критерії успіху напрацьовані давно. Найкращих виконавців серед ґвалту півтораста голосів визначають досвідчені судді.

"Кращі птахи співають довше. Ось такий звук… дуже гарний. А деякі роблять так… наче вони не можуть поставити крапку в кінці, не вистачає голосу. Треба добряче вслухатися. Пісня має бути насиченою, мелодійною, з кульмінацією і логічним завершенням. Якщо усі вимоги виконані це гарний птах", - говорить Джеррі Лай, суддя.

Чимало учасників перемогою не переймаються.

"Конкуренція є, але усі почуваються рівними. Ми тут зустрічаємося з друзями, з такими ж пенсіонерами як і я", - говорить А Мін, учасник конкурсу.

Утім Джейсон розчарований. Його горлиця здобула лише третє місце.

"Треба бути терплячим. З першого разу мало що вдається. Рим теж на за день будували", - говорить Джейсон Тан, учасник.

Боротися є за що. Хоча внески за участь у таких змаганнях високі, за призові зазвичай можна придбати автомобіль.