25 июня: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
25 июня - 176-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 189 дней.
День моряка
Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации (ИМО), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию, послужившую основанием учреждения этого профессионального праздника.
В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим. Эти слова были адресованы к 1,5 миллионам профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией.
День таможенной службы Украины
День таможенной службы Украины - профессиональный праздник всех работников данной структуры - отмечается ежегодно 25 июня в день принятия Верховной Радой Украины в 1991 году Закона о таможенном деле.
Традиционно, в День таможенной службы руководство Украины и высшие чины службы поздравляют своих подчиненных с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившихся сотрудников награждают государственными наградами и внеочередными воинскими званиями.
Именины 25 июня
Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
Читайте также гороскоп на сегодня.
по теме
День Конституции 2019: сколько будем отдыхать
В пятницу, 28 июня в Украине будут отмечать ежегодный праздник - День Конституции
Когда День молодежи 2019 в Украине: дата праздника
День молодежи в Украине не имеет фиксированной даты
23 июня: какой сегодня праздник
23 июня - 174-й день года (175-й в високосные годы) в григорианском календаре
Праздники и выходные в июне: как будут отдыхать украинцы (инфографика)
Кабинет министров Украины утвердил выходные в июне 2019. В правительстве советуют поставить украинцам 18 рабочих и целых 12 выходных дней
22 июня: какой сегодня праздник
22 июня - 173-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 192 дня