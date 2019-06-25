25 июня - 176-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 189 дней.

День моряка

Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации (ИМО), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию, послужившую основанием учреждения этого профессионального праздника.

В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим. Эти слова были адресованы к 1,5 миллионам профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией.

День таможенной службы Украины

День таможенной службы Украины - профессиональный праздник всех работников данной структуры - отмечается ежегодно 25 июня в день принятия Верховной Радой Украины в 1991 году Закона о таможенном деле.

Традиционно, в День таможенной службы руководство Украины и высшие чины службы поздравляют своих подчиненных с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившихся сотрудников награждают государственными наградами и внеочередными воинскими званиями.

Именины 25 июня

Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

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