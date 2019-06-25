В Днепропетровской области в Кривом Роге на Гданцевке начал разваливаться памятник украинскому гетьману Богдану Хмельницкому. В этот раз отвалилась правая рука гетьмана.



Об этом сообщают местные СМИ. О пострадавших пока ничего не известно.

Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета. Они уже извещены о ЧП.



Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

Раньше сообщалось о том, что вандалы в Киеве разозлили поступком. А также в Одессе злоумышленники отбили и похитили памятные цифры с монумента Неизвестному матросу, расположенному на Аллее Славы