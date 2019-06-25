Глава НБУ Яков Смолий назвал сроки введения в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен. Об этом он заявил на брифинге.

"Мы в 2019 году вводим 5 гривен, в 2020 году - 10 гривен", - собщил глава НБУ.

Смолий подчеркнул, что НБУ приостановил печать банкнот номиналом 1 и 2 гривны, и по мере износа они будут идти на утилизацию, а на замену будут приходить монеты этих номиналов и "соответственно 5 и 10 гривен также".

Ранее сообщалось, что в Украине появится новая банкнота.