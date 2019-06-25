В НБУ назвали сроки ввода монет 5 и 10 гривен [ Редактировать ]
В НБУ назвали сроки ввода монет 5 и 10 гривен Фото: НБУ
Глава НБУ Яков Смолий назвал сроки введения в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен. Об этом он заявил на брифинге.
"Мы в 2019 году вводим 5 гривен, в 2020 году - 10 гривен", - собщил глава НБУ.
Смолий подчеркнул, что НБУ приостановил печать банкнот номиналом 1 и 2 гривны, и по мере износа они будут идти на утилизацию, а на замену будут приходить монеты этих номиналов и "соответственно 5 и 10 гривен также".
Ранее сообщалось, что в Украине появится новая банкнота.
по теме
Prev Next
12 июня 2019 17:18
НБУ отозвал лицензию на перевод денег в национальной валюте
Во вторник, 11 июня, НБУ отозвал лицензию на перевод денег в национальной валюте
11 июня 2019 21:18
В НБУ рассказали о планах на новую программу МВФ
Смолий встретился с главным экономистом Евробанка: что обсуждали на встрече
25 июня 2019 13:01
В Украине появится новая банкнота (фото)
С 25 октября 2019 года в Украине появится новая купюра
24 июня 2019 07:00
Курс валют на 24 июня: гривна укрепилась
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 24 июня