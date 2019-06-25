Как заблокировать контакт в Telegram на Anroid Фото: Pixabay

Многие пользователи Telegram регулярно задаются вопросом - как заблокировать контакт в Telegram? Для того, чтобы ограничить общение с нежелательными пользователями воспользуйтесь нашей инструкцией.

1. Зайдите в чат с человеком, которого хотите заблокировать;

2. Нажмите на имя вверху чата;

3. Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "заблокировать".

Ранее сообщалось, как заблокировать контакт в Viber, а также как скрыть номер в Telegram.