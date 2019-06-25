Как заблокировать контакт в Telegram на Android [ Редактировать ]
Многие пользователи Telegram регулярно задаются вопросом - как заблокировать контакт в Telegram? Для того, чтобы ограничить общение с нежелательными пользователями воспользуйтесь нашей инструкцией.
1. Зайдите в чат с человеком, которого хотите заблокировать;
2. Нажмите на имя вверху чата;
3. Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "заблокировать".
Ранее сообщалось, как заблокировать контакт в Viber, а также как скрыть номер в Telegram.
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