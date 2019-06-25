У Тбілісі не вщухають масові протести [ Редактировать ]
Десятьох поліцейських, які брали участь у розгоні протестувальників біля грузинського парламенту відсторонили від служби. Про це повідомили в тамтешньому МВС. Протести у Тбілісі почалися минулого четверга. І переросли у протистояння. Постраждали тоді понад дві сотні людей. Нині мітинги тривають. Докладніше - Ігор Левенок.
Ця пісня присвята грузинській армії. Гаумарджос - так грузини бажають здоров'я та довголіття усім, хто відвідує їхню землю із добрими намірами. Та в ній є і застереження для тих, хто зазіхає на батьківщину вільного народу. Під стінами парламенту студенти. Акції протесту не вщухають. На плакатах - зображення дівчини без одного ока. Вісімнадцятирічна Маріам Гомурі вже стала символом грузинської непокори. Дівчина постраждала 20 червня. Гумова куля з рушниці поліцейських вибила їй око. Молодь вимагає змін у країні. Передусім звільнення міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії.
Ось такі плакати можна побачити у середмісті Тбілісі. Грузини закликають не купувати товарів з країни, яка захопила 20 відсотків їхньої території. Щоправда, тутешня гостинність, і бажання заробити на туристах перемагають протестні настрої. Це журналіст російського телеканалу "Дождь". Прибув до Грузії як турист відпочити, та за збігом обставин потрапив на грузинський майдан.
"Вот уже несколько дней я наблюдаю за етим протестом, он носит, вот то что я видел исключительно мирний характер. Протестующие, даже когда я разговариваю с ними по русски они очень любезны. Все люди готови разговаривать и обяснять свою позицию. Я уж не знаю что делали журналисти каналу Росия-24 здесь, что им дали в бубен", - говорить Володимир Роменський, журналіст телеканалу "Дождь".
Російські туристи - чималий сегмент прибутків в економіку Грузії. І попри заборони Путіна, скасування авіарейсів до Тбілісі, мандрівників з Росії тут досі можна зустріти скрізь. Протести лунають на майдані, а за вже кількасотметрів у старому Тбілісі екскурсоводи гризуться за своїх клієнтів. І не важливо з якої країни вони прибули.
"Кто-то уезжает, но многие остаются, многие довольни и их все устраивает в Грузии и даже не думают уезжать. Тоесть с народом проблем нет, есть проблеми с политикой", - говорить Лаша Куртаныдзе, працівник туристичної компанії.
"Митинги напрягают, да конечно, вчера даже за пределами города у матери-Грузии ми слишали как собирали людей. Но так как ми не знаем язык, ми не знаем что они там кричат, а так нормально", - говорить Дарина, туристка з Москви.
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