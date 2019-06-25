Во вторник, 25 июня, в Хмельницком районе возле села Малиничи на автодороге Стрый-Знаменка произошло ДТП. Известно, что столкнулись два авто: ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает управление ГСЧС в Хмельницкой области.

Отмечается, что получив вызов, правоохранители сразу же выехали на место происшествия.

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С помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали металлические конструкции искореженного автомобиля ВАЗ и помогли двум пострадавшим выбраться из легковушки.

Всех шестерых пострадавших с травмами различной степени тяжести "скорой" отправили в Хмельницкую областную больницу.

Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина на Opel "влетела" в припаркованные авто, а также в Харькове водитель "влетел" в здание горсовета.