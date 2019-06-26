Исследование врачей показало, что люди, которые прибегают к пирсингу или тату очень часто страдают от инфекционных заболеваний. Стало известно, что у каждого пятого бывают такие последствия, как ожоги, отеки, и даже открытые раны, передает newsyou.info.

Большая проблема существует также и в том, что мастера, которые занимаются пирсингом или татуировками, далеко не все придерживаются обязательных правил.

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В ходе исследования были выявлены люди, на 90% подверженные риску смертельного сепсиса или ВИЧ. Эксперты уверены, грязные иглы или зараженная техника являются главной причиной такого явления. Как известно, единицы приходящих в салон россиян требуют лицензию заведения и следят за процессом сборки оборудования.

Так называемые мастера работают на дому, подвергая сотни людей риску. Автор исследования со стороны Великобритании Ширли Крамер старается добиться внедрения лицензии на оказание подобных услуг.

"Растущая популярность татуировок, пирсинга и косметических процедур - это неотъемлемая часть людей, которые хотят выразить себя и свою индивидуальность. Однако, в целях их безопасности, должны быть открыты специальные школы, а медкомиссия сотрудников салона - это одно из главных требований при приёме на работу", - говорит эксперт.

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