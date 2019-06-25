Все мы знаем, что употребление алкогольных напитков может серьезно навредить здоровью человека. Да вот усугубить эту ситуацию мы можем тем, что не правильно подберем закуски к алкоголю. Интернет-журнал Factinteres пишет о продуктах, которые не рекомендуется есть вместе с алкоголем.

Цитрусовые

Многие заедают алкоголь цитрусовыми. Однако будьте аккуратны, т.к. в цитрусовых содержится много кислоты, которая совместно с алкоголем крайне негативно влияет на пищеварение. Наибольшую опасность такое сочетание представляет для людей с заболеваниями ЖКТ.

Кофе

Некоторые люди предпочитают завершать застолье чашкой крепкого кофе. Однако такая привычка крайне опасна для здоровья. Дело в том, что алкоголь притупляет работу нервной системы. Кофе, в свою очередь, наоборот, стимулирует работу нервной системы. В результате человек ощущает прилив сил и бодрости, что может спровоцировать его на продолжение застолья. Такой эффект может привести к чрезмерному употреблению алкоголя, что может привести к отравлению, нарушениям работы органов и т.д.

Также кофеин совместно с алкоголем негативно влияет на поджелудочную железу, что приводит к появлению спазмов в животе. К тому же, такое сочетание повышает шанс развития панкреатита.

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Острый соус

Многие популярные закуски сопровождаются острыми соусами. Однако будьте аккуратны, ведь сочетание алкоголя и острой пищи может вызвать серьезное раздражение слизистой и даже привести к ожогу. Также есть риск развития изжоги, язвы и других неприятных заболеваний.

Соленая пища

Достаточно частой закуской для спиртных напитков является соленая пища. Заедая алкоголь такой едой будьте крайне аккуратны, т.к. в организме может возникнуть недостаток воды. Дело в том, что сам по себе алкоголь обладает обезвоживающими свойствами. То же самое можно сказать и про соленую пищу. В результате, такое сочетание наносит по вашему водному балансу двойной удар, что и может стать причиной нарушения работы практически любого органа.

Даже если вы не употребляете алкоголь, лучше всего сократить потребление соли. Важно понимать, что чрезмерное потребление соли негативно влияет на организм в целом.

Помидоры

Практически любой пикник сопровождается наличием свежих помидоров. Однако употреблять этот продукт с алкоголем не рекомендуется. Все потому, что в алкоголе содержатся органические кислоты, которые вступают в реакцию с алкоголем и вызывают нарушения работы ЖКТ. Если вам сильно хочется помидоров, то лучше всего употреблять их в консервированном виде.

Десерты с алкоголем

Заедать спиртные напитки алкогольными десертами может быть опасно. Все потому, что никто не знает, какого именно качества алкоголь был использован при производстве десертов. В результате, вы рискуете нанести здоровью сильный ущерб и испортить себе весь вечер. К тому же многие десерты изготовлены не из самых натуральных продуктов, что может вызвать некоторые химические реакции внутри организма. Лучше всего отдавать предпочтение десертам на молочной основе, т.к. они защищают ЖКТ и снижают раздражение печени.

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Дыни и арбузы

Летний пикник часто сопровождается наличием арбузов и дынь. Но употреблять эти продукты совместно с алкоголем не рекомендуется. Все потому, что в них содержится достаточно много сахара, в сочетании с алкоголем который замедляется в переваривании. В результате у человека появляется тяжесть в желудке. Через некоторое время в желудке начнутся процессы брожения, что может негативно отразиться на здоровье.

Маринованные огурцы

Классической русской закуской являются маринованные огурцы. Однако лучше нарушить традиции и не употреблять маринованные огурцы вместе с алкоголем. Дело в том, что большинство людей готовят такие огурцы с использованием столового уксуса, который и оказывает негативное влияние на организм, вступая в реакцию с алкоголем.

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