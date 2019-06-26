Екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна взяли під арешт утретє [ Редактировать ]
Експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна взяли під арешт утретє. Так постановив апеляційний суд Вірменії, скасувавши попереднє судовЕ рішення щодо звільнення з-під арешту 18 травня.
Колишнього президента звинувачують у насильницькому поваленні конституційного ладу - зокрема у введенні військ до Єревана у 2008, що призвело до загибелі мирних жителів. Кочарян усі звинувачення відкидає.
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