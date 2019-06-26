Прокуроры просят суд приговорить мэра Одессы Геннадия Труханова к 12 годам тюрьмы в рамках дела завода "Краян", его сообщников к 7-11.

Об этом пишет в Twitter руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, активисты которого присутствовали на суде.

Кроме того, по словам Шабунина, прокуроры САП попросили Малиновский райсуд Одессы, который слушает это дело, конфисковать 92 млн грн в доход Одесского горсовета, а здания завода "Краян" вернуть владельцу.

Для заместителя Труханова Павла Вугельмана прокуроры просят 10 лет тюрьмы.

"Также прокуроры просят запретить им занимать должности в органах госвласти и конфискацию имущества", - уточняет активист.

Также, по его информации, сторона обвинения попросила по 10 лет директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексею Спектру, его заместителю Владимиру Радионову и директору ООО "Девелопмент Элит" (компания, которая продала горсовету "Краян") Петру Загордиенко.

Для оценщицы "Краяна" Галины Богдановой прокуроры САП просят 7 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

По данным ЦПК, Игорю Кравченко, который приобрел здания завода "Краян" по 4,3 млн грн, прокуроры САП просят 11 лет заключения.

Также прокуроры попросили суд сразу после приговора взять всех под стражу, пишет Шабунин.