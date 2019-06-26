Війна на Донбасі не зникла. Це підтверджує арт-інсталяція "Залізний трон Українського Сходу", яку напередодні встановили у Києві. Скульптуру створив волонтер Денис Буштець у прифронтовій зоні під Донецьком. А зроблена вона з уламків підбитої ворожої військової техніки, а також снарядів, кулеметних стрічок. Умісті Трон пробуде кілька тижнів, щоб нагадати киянам, що війна - близько.