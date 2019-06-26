Приметы на 27 июня: что нельзя делать в Елисеев день [ Редактировать ]
27 июня по церковному календарю день Елисея. Читай, чтобы узнать, что нельзя делать в этот праздник.
27 июня православные христиане почитают память еврейского пророка Элиша (славянские народы называют его Елисей). Он был пророком в течение 65 лет, при шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство.
С именем пророка связывают много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение хлебного зерна. В то же время Елисей нередко изображается жестким и даже жестоким. По преданию, однажды он проклял детей за то, что они его дразнили: малышей тут же разорвали две медведицы, вышедшие из лесу.
В этот день было принято сеять гречиху, а также освящать одежду, чтобы она не принесла хозяину и всей его семье бедность, неудачи и болезни.
Что нельзя делать в день Елисея 27 июня:
Кричать. Ругаться, ссориться и просто громко разговаривать в этот день недопустимо. Если не хочешь навлечь на себя и своих близких беду (пострашнее твоих разборок), то постарайся быть мирной и решать все проблемы исключительно путем спокойных переговоров. А лучше так делать всегда — потраченные нервы-то не вернутся.
Стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу. Поэтому если ты человек суеверный, лучше отложи поход к парикмахеру, чтобы тебе было спокойнее.
Надевать одежду красного цвета. Этот цвет часто считается символом не только страсти, но и агрессии, а в день Елисея такого быть не должно, иначе рискуешь навлечь на себя проклятья беду.
Приметы на 27 июня
- Начинает цвести липа.
- Северо-западный ветер – к дождю и ненастью. Ветер с востока – к болезням.
- Петух трясет головой, поет некстати – погода испортится.
- Коршуны в небе парят – к ясному дню.
- Лягушки прыгают на суше – к дождю.
- На небе сполохи заиграли – к перемене погоды.
- Кони ржут – будет добрый овес.
- Сова начинает яйца откладывать – в ближайшее время будут идти дожди.
- Утки притихли – будет гроза.
- В полдень появились большие черные облака – к вечеру ожидаются осадки.
- Зяблик звонко поет – к хорошей погоде.
- Звезды блестящими кажутся – к жаре, мерцают сильно – к грозе, падают – к ветру.
- Стрекозы громче обычного стрекочут – жди ненастья.
Сон с 26 на 27 июня, скорее всего, пустой. Сновидение, увиденное днем 27 июня, вещее. В нём вы видели своего врага.
Читайте также, что нельзя делать в Петров пост.
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