З інженера - у митці. У Києві відкрилася виставка харків'янина Бориса Михайлова. Колись він почав фотографувати станки на рідному заводі, а нині його роботи виставляють у Музеях Метрополітен і сучасного мистцевта в Сан-Франциско. Світлини бачила Катерина Персидська.

Андеґраундні світлини Бориса Михайлова розташували на кількох поверхах сучасної галереї. Замолоду автор працював на харківському заводі. Заклад був частиною колишньої трудової колонії для безхатченків. За місцем роботи і почав експерементувати з фото.

Згодом цілий період свого творчого життя фіксував будні цих людей. Інша частина світлин демострує опозицію автора до будь-якої влади. І хоча він давно живе в Берліні, каже, досі тішиться роботами, пов'язаними батьківщиною.

"Чем Харьков еще хорош - это непродажные фотографии, это книжные. То есть ряд идет, и в этом ряду ты можешь показать то, что не нужно. Ну, я прыгаю через внучку, ну кому она нужна, кто ее купить? То есть я точно запрограммировав картинку на то, что ее никто никогда не купит. И поэтому в Харькове все это есть", - говорить Борис Михайлов, фотограф.

Виставка Михайлова стане першою частиною тривалого проекту "Заборонене зображення". Це ініціатива дослідної платформи "Пінчук Арт Центру". Друга, під назвою "Перетинаючи межу", присвячена сучасності. За словами організаторів, разом це комбінація жанрів оголеного фото, тілесної романтики та гуманізму.

"Готуючи виставку, думали, що цінного несе харківська школа світлин для сучасників. Тому вирішли вийти за межі і розпочати з демострації робіт першого і другого покоління фотографів і від них зануримося у сучасників. Бо віримо: досвід старших буде повчальним та інформативним для молодих митців, яких ми також презентуємо на виставці", - говорить Бйорн Гельдхоф, арт-директор Pinchukartcentre.

Микола Рідний - учень Михайловського. Каже, його творчий світогляд глобально змінився після знайосмтва з майстром ще 15 років тому. А в 2013, самісінько перед Майданом, він створив гранітні скульптури мілітариського взуття. Це був символ незгоди із контролем влади, якому важко протистояти.під час революції гідност кам'яні бутси уже стояли в галереї.розповідає, щоб намалювати ескіз на барахолці скупив усі моделі міліцейських чоботів. А далі пощастило з виконавцем. Хоча до цього він робив лише пам'ятники на могили.

"Сталося так, що цим майтсром була людина, яка в минулому була справжнім поліцейським, яка потрапила в цю систему з ідеалітисчними уявленнями. Потім він розчарувався, полишив службу і став майстром по каменю", - говорить Микола Рідний, скульптор.

Проект "Заборонене зображення" триватиме до січня 2020 року.