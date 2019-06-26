Безкінечне правосуддя. На Черкащині й досі триває слухання у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка. За чотири роки помінялися вже п'ять колегій суддів і лише дві з них спромоглися розпочати слухання по суті.

Ось так сьогодні зранку заходили в Городищенський районний суд. Активісти та родичі вбитого у 2014 році журналіста Василя Сергієнка приїхали сюди майже з усіх куточків області. Вдова журналіста, ледь стримуючи сльози, дякує за підтримку.

"Ви знаєте, я не уявляю як би я витримала цей марафон. Якби не ви і якби не Олег, тому що це не можливо морально і навіть фізично".

Сьогодні Городищенський суд мав укотре обрати звинуваченим запобіжний захід. Четверо із шести підсудних уже четвертий рік перебувають у СІЗО. Перед минулим засіданням один із них таємно зголосився співпрацювати із слідчими ГПУ і свідчити на замовника вбивства. Та головуюча у справі суддя оприлюднила цю інфоррмацію.

"Я наполягаю на розголошені вами даних досудового розслідування, суддя щось намагається сказати. Будь яких пояснень я, як не учасник, цього кримінального провадження давати не маю права", - говорить Віталій Драгунов, начальник відділу слідства ГПУ.

Та за це суддю не покарали. Друг загиблого журналіста каже, співпраця підсудного зі слідством могла б поставити крапку у справі. Олег переконаний, після розголосу обвинувачений навряд чи піде на це.

"Були задіяні дуже високопоставлені люди для того щоб не допустити його перевода на інше СІЗО, забезпечити його безпеку в межах Черкаського СІЗО практично неможливо на скільки я пам'ятаю, в суді він відмовився від свідчень і це саме тому що зроблено було все щоб він замовк", - говорить Олег Собченко, товариш Василя Сергієнка.

За даними активістів, замовник убивства Василя Сергієнка - один із нардепів. Вони впевнені, вплив на суддів і слідство з його боку просто шалений. Захисник обвинуваченого в організації злочину Олександр Шадрін каже, його підопічний організувати викрадення та вбивство Сергієнка не міг адже багатьох своїх колег по справі навіть не знав в обличчя.

"Йому, наприклад, Недибалюк заявив прямо. Йому інкримінують разом із Мельником участь в злочинній організації, але вони вперше побачились на суді взагалі, як таке можливо що води є членами одного злочинного угрупування", - говорить Олександр Шадрін, адвокат обвинуваченого в організації злочину.

Хоча під час зустрічі в залі суду обвинувачені обіймаються та вітаються між собою немов давні друзі.

Під час засідання головуюча суддя забороняє повертати камери в бік звинувачених. А адвокат Шадрін взагалі вимагає видалити журналістів із зали.

Сьогоднійшній процес затягнувся. Захисники знову засипали колегію суддів клопотанням, а ті й досі не можуть вирішити, чи залишати обвинувачених під вартою чи ні.