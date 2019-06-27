У Конгресі США підтримали нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів. Про це повідомляють на сторінці посольства України в США у "Фейсбуці".
Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля і не зачіпає інтересів інших. За його ухвалення виступають і демократи, і республіканці.
Якщо у липні законопроєкт підтримає Палата Представників, то є всі шанси, що вже у серпні його проголосує Сенат і підпише Дональд Трамп.
по теме
Євросоюз продовжив "кримські" санкції проти Росії
Рада Євросоюзу ще на рік продовжила економічні санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму. Українське питання було на порядку денному європейського саміту, який розпочався у Брюсселі сьогодні
Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції проти Росії
Рада Євросоюзу ще на півроку продовжила економічні санкції проти Росії, які були введені через анексію Криму. Українське питання на порядку денному європейського саміту, який розпочався у Брюсселі сьогодні
Візит до Німеччини: Володимир Зеленський провів переговори з Ангелою Меркель
Рукостискання і вітання англійською - Ангела Меркель зустрічає гостя з військовими почестями
США готовы работать с правительством РФ - Волкер
В Соединенных Штатах Америки готовы к работе с российским правительством
ПАРЄ закликала Росію впустити моніторингову місію
Парламентська асамблея Ради Європи остаточно повернула всі права російській делегації. Напередодні увечері це рішення підтримала більшість депутатів