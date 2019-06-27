Із 15 липня правоохоронці переходять на посилений режим роботи у зв'язку з достроковими парламентськими виборами.

Про це заявили в МВС. Від початку передвиборної кампанії у поліції відкрили 23 кримінальних провадження. Зокрема, за підкуп виборців і хуліганство. Загалом надійшло близько семисот заяв про недотримання виборчого законодавства.

"Підкуп виборців є ще, і ми його щодня мінімізуємо і застерігаємо тих, хто намагається взяти кошти, або дати. Є кримінальний Кодекс - сім років будь-ласка, якщо буде доведено тому, хто дає хабар і три роки тому максимально хто бере", - говорить Іван Стойко радник міністра внутрішніх справ України, голова координаційного штабу МВС України.