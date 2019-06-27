Фотографувалися з фанатами і частувалися місцевими делікатесами

Вулицями японського міста Осака, де у п'ятницю розпочнеться саміт "великої двадцятки", прогулялися Дональд Трамп і Кім Чен Ин. Щоправда - несправжні.

Це актори з Австралії, двійники американського та північнокорейського президентів. Фотографувалися з фанатами і частувалися місцевими делікатесами.

Самого Кім Чен Ина на зустрічі G20 не буде, а очільник США приїде у п'ятницю. Інші світові лідери почнуть прибувати вже сьогодні.