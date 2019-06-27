Дональд Трамп і Кім Чен Ин прогулялися Осакою [ Редактировать ]
Вулицями японського міста Осака, де у п'ятницю розпочнеться саміт "великої двадцятки", прогулялися Дональд Трамп і Кім Чен Ин. Щоправда - несправжні.
Це актори з Австралії, двійники американського та північнокорейського президентів. Фотографувалися з фанатами і частувалися місцевими делікатесами.
Самого Кім Чен Ина на зустрічі G20 не буде, а очільник США приїде у п'ятницю. Інші світові лідери почнуть прибувати вже сьогодні.
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