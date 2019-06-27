Украинцы рассказали, кого видят в кресле премьера [ Редактировать ]
Среди возможных кандидатов чаще всего украинцы в кресле премьера видят Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-20 июня.
13% видят будущим премьером Бойко, 11% - Тимошенко и 10% не против, чтобы остался Гройсман.
"При этом Гройсмана чаще хотят видеть премьером на Галичине и в Центре, Бойко - на Востоке и Донбассе, Тимошенко - на Западе, Севере, в Центре и в столице", - отмечают социологи.
Кроме того, 7% опрошенных видят будущим премьером Игоря Смешко, 6% - Дмитрия Разумкова, 5% - Святослава Вакарчука, по 4% - Петра Порошенко, Анатолия Гриценко и Михеила Саакашвили, 3% - Олега Ляшко, по 2% - Андрея Садового и Александра Вилкула.
7% опрошенных не рассматривают ни одного из этих кандидатов, 14% - не смогли определиться с "премьерскими" симпатиями.
Вместе с тем 55% считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной, а 35% ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.
"Чем старше респонденты, тем чаще они ожидают опытного премьер-министра. Также этот тезис больше разделяют сторонники партии "Европейская Солидарность" (87%), "Батькивщина" (81%), "Оппозиционной платформы - За жизнь" (80% ) и "Украинской стратегии Гройсмана" (75%)", - отмечают социологи.
Не поддерживают мнение о необходимости опыта сторонники "Свободы" (55%), "Голоса" (52%) и "Слуги народа" (43%).
Опрос проходил 12-20 июня. Путем личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 6 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.
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