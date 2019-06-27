Сенат США відхилив законопроект про допомогу мігрантам [ Редактировать ]
Сенат США відхилив законопроект щодо допомоги мігрантам на американському кордоні. Республіканці, які контролюють Верхню палату Конгресу, не підтримали документ, підготовлений демократами - за нього вже проголосувала Палата представників, де панує демократична більшість.
Республіканці натомість пропонують поставити на голосування свій власний законопроект, який мовляв зможе розв'язати мігрантську кризу на кордоні.
Водночас спікер Палати представників Ненсі Пелозі запевнила, що Нижня палата не підтримає сенатського законопроекту від республіканців.
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