Збитки від загибелі риби становлять майже 300 тисяч гривен

У Дніпрі масовий мор риби. Поблизу Канева місцеві жителі виявили мертвих лящів, пліток, Окунів, судаків, бичків і щук. Територію замору обстежили іхтіологи та рибний патруль.

Вони встановили - тушки рибин у Канівське водосховище принесло течією з верхів'я Дніпра. Інспекція припускає, що масовий мор спричинило скидання води на території Київської області. Збитки від загибелі риби становлять майже 300 тисяч гривен.

"Ніде не було такої маленької концентрації кисню, тому казать, що це проблема через кисень - нє! Або ж синьо-зелені водорості але скоріше скид. Скоріше за все це скид у річку Дніпро", Андрій Тичков - Заступник керівника Відділу Охорони Водних Біоресурсів Черкаського Рибоохоронного Патруля.