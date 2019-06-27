Мешканці Херсона вийшли боротися з рекламою наркотиків. Майже за 2 години, озброєні балончиками з фарбою - обійшли десятки будівель в одному зі спальних районів. А разом з ними і наші кореспонденти.

Паркани дитсадків, стовпи, стіни житлових будинків. Рекламу наркотиків у Херсоні можна побачити, напевно, на будь-яких поверхнях. Небайдужі жителі міста вже не раз організовували своєрідні рейди зі знищення небезпечних написів.

"Ми намагаємося зробити це місце трохи кращим для життя".

На місці вбивчої реклами учасники акції робили власні написи - заклики до молоді, які мають змінити життя на краще - "Живи!Люби!Думай! ".

Володимир з друзями за півгодини зафарбували близько десятка адрес наркосайтів. Про небезпеку наркотичної залежності хлопці добре знають з власного досвіду. Тепер же активно пропагують здоровий спосіб життя.

"Я бачу як все запущено в останній час в цьому плані. Бачимо як на будинках, майже на кожному квадратному метрі з'являється наркоадреси, по яких люба дитина може зайти та замовити наркотики", - говорить Володимир Майборода, волонтер.

"Это химические наркотики, которые очень сильно влияют на людей. Ты можешь употребить и просто умереть", - говорить Сергій Стешаков, волонтер.

На акцію організатори запросили активістів громадських організацій, а також учасників соцмереж. До речі, саме завдяки народному опитуванню визначили і місце, де найбільше зіпсованих будівель.

"Мы обратились в департамент по благоустройству, который разрешает убирать рекламу наркотиков. Они раньше просили закрашивать в тон зданий. Позже мы придумали, чтобы эти рисунки были красивыми. Сейчас разрабатываем проект, чтобы обязать к этому ОСББ или владельцев магазинов", - говорить Дмитро Костюков, керівник філіалу Міжнародної антинаркотичної асоціації в Херсоні.

Супроводжували акцію правоохоронці. Приєднатися до боротьби з наркосайтами можуть також інші небайдужі херсонці - потрібно просто у месенджерах поскаржитися на той чи інший допис.