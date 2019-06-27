В четверг, 27 июня, состоялась встреча основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и народного депутата Николая Скорика, а также кандидатов в народные депутаты Виталия Саутенкова и Виктора Баранского с избирателями Одесской области.

Юрий Бойко вместе с Николаем Скориком и Виталием Саутенковым посетили село Великоплоское Великомихайловского района Одесской области. Оппозиционеры обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваются жители села, а также подняли тему предстоящих выборов в Верховную Раду.

"Более 500 жителей Великомихайловского района приехали на встречу с Юрием Бойко. Вопросов было много, но основной – это дорога, которая не ремонтировалась более 25-ти лет. Жители Великоплоского рассказали, что в зимний период село отрезано от цивилизации. Мы понимаем, что многие села остались наедине со своими проблемами, и сейчас на нас лежит большая ответственность", – отметил кандидат в народные депутаты по 139-му округу Виталий Саутенков.

Далее оппозиционеры отправились на встречу с жителями Киевского района Одессы. Одесситы задавали вопросы, которые волнуют каждого гражданина нашей страны – мир, снижение тарифов и цен, социальная защита.

Николай Скорик подчеркнул, что в Одессе сформировалась профессиональная, молодая и мощная команда политиков.

"Наша команда оппозиционеров устояла в период серьезного давления, и я уверен, что мы не подведем наших избирателей, которые в нас верят. Благодарен всем, кто поддержал Юрия Бойко на президентских выборах. Впереди ждут парламентские. Страна имеет реальный шанс получить настоящего премьер-министра, Героя Украины, который в свое время спас страну от газового банкротства. Это человек, который прошел многое и знает, как развивать страну и решать те проблемы, которые нам оставила предыдущая власть", – акцентировал Николай Скорик.

Виктор Баранский, кандидат по одномандатному избирательному округу № 133, поблагодарил Юрия Бойко за то, что он всегда уделяет внимание Одесскому региону.

"Мы идем побеждать, чтобы добиться мира, снизить тарифы, перезапустить экономику и вернуть людям нормальную жизнь. Наша политическая сила – это команда профессионалов, которая знает, как управлять страной", – сказал Виктор Баранский.

В свою очередь Юрий Бойко подчеркнул, что особо остро для многонациональной Одесчины стоит вопрос защиты русского и других языков национальных общин. Также парламентарий поднял вопросы, касающиеся конфликта в Донбассе, тарифов, партийной идеологии, чем "Оппозиционная платформа - За жизнь" отличается от других партий, а также о планах после предстоящих выборов.