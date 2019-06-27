Юрий Бойко и Николай Скорик совместно с кандидатами в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" обсудили с избирателями Одесской области актуальные проблемы [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, состоялась встреча основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и народного депутата Николая Скорика, а также кандидатов в народные депутаты Виталия Саутенкова и Виктора Баранского с избирателями Одесской области.
Юрий Бойко вместе с Николаем Скориком и Виталием Саутенковым посетили село Великоплоское Великомихайловского района Одесской области. Оппозиционеры обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваются жители села, а также подняли тему предстоящих выборов в Верховную Раду.
"Более 500 жителей Великомихайловского района приехали на встречу с Юрием Бойко. Вопросов было много, но основной – это дорога, которая не ремонтировалась более 25-ти лет. Жители Великоплоского рассказали, что в зимний период село отрезано от цивилизации. Мы понимаем, что многие села остались наедине со своими проблемами, и сейчас на нас лежит большая ответственность", – отметил кандидат в народные депутаты по 139-му округу Виталий Саутенков.
Далее оппозиционеры отправились на встречу с жителями Киевского района Одессы. Одесситы задавали вопросы, которые волнуют каждого гражданина нашей страны – мир, снижение тарифов и цен, социальная защита.
Николай Скорик подчеркнул, что в Одессе сформировалась профессиональная, молодая и мощная команда политиков.
"Наша команда оппозиционеров устояла в период серьезного давления, и я уверен, что мы не подведем наших избирателей, которые в нас верят. Благодарен всем, кто поддержал Юрия Бойко на президентских выборах. Впереди ждут парламентские. Страна имеет реальный шанс получить настоящего премьер-министра, Героя Украины, который в свое время спас страну от газового банкротства. Это человек, который прошел многое и знает, как развивать страну и решать те проблемы, которые нам оставила предыдущая власть", – акцентировал Николай Скорик.
Виктор Баранский, кандидат по одномандатному избирательному округу № 133, поблагодарил Юрия Бойко за то, что он всегда уделяет внимание Одесскому региону.
"Мы идем побеждать, чтобы добиться мира, снизить тарифы, перезапустить экономику и вернуть людям нормальную жизнь. Наша политическая сила – это команда профессионалов, которая знает, как управлять страной", – сказал Виктор Баранский.
В свою очередь Юрий Бойко подчеркнул, что особо остро для многонациональной Одесчины стоит вопрос защиты русского и других языков национальных общин. Также парламентарий поднял вопросы, касающиеся конфликта в Донбассе, тарифов, партийной идеологии, чем "Оппозиционная платформа - За жизнь" отличается от других партий, а также о планах после предстоящих выборов.
по теме
Юлия Левочкина: Украина выиграет, если будет использовать площадку ПАСЕ для диалога о мире на Донбассе
Юлия Левочкина выступила с заявлением
Павленко назвал единственную политсилу, способную урегулировать конфликт на Донбассе
Депутат назвал единственную политическая сила, которая реально работает над урегулированием конфликта на Востоке Украины
Суд признал законной агитацию Юрия Солода с призывом восстановить отношения с Россией ради мира в Донбассе
26 июня состоялось заседание Донецкого суда по делу соответствия политической агитации кандидата в депутаты Юрия Солода
Наталия Королевская: Создание условий для получения качественного профтехобразования - самая успешная государственная инвестиция
Создание условий для получения качественного профтехобразования - самая успешная государственная инвестиция
Юрий Бойко в Харькове открыл общественную приемную
В Харькове состоялось открытие приемной народного депутата