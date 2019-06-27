Село Бишів. П'ять років цими автобусами щодня возили пенсіонерів у райцентр Макарів і в Київ. Але сьогодні вночі на місцевій автобазі машини вигоріли вщент. Галина Дмитрівна - пенсіонерка. Вона, як і інші, послуговувалася пільговим автобусом часто.

"П'ять років возили нас безкоштовно на Київ, Макарів, кругом, ну така біда зробилась, це дуже погано, що автобусів не буде. В нас діти є такі, що добираються із чужих сіл - нема чим добраться, машин своїх немає. Є ж пенсіонери, що їздять і кожен день - і в Макарів - то за газ їдуть платить, то там звіряться треба. А тепер робить я не знаю шо. Все населення здивоване, що таке зробилося", - говорить Галина Грузинська, жителька села Бишів.

Місцеві впевнені, що це навмисний підпал. За словами очевидців, уночі невідомий закинув у кожен автобус займисту суміш.

"Близько другої години ночі, до автобази здійснила проникнення якась невідома особа, яка закидала коктелями Молотова автобуси. Ці автобуси здійснювали безкоштовне перевезення жителів самих віддалених сел та селищ району до районів міст та до столиці". - говорить Роман Зорін, представник благодійного фонду Руслана Сольвара "Разом у майбутнє".

Хоча пожежники швидко відреагували на виклик - зберегти автобуси не вдалося. Поліція та кінологи терміново виїхали на місце події. І хоча слідчі дії тривають, правоохоронці факт підпалення вже підтвердили.

"Виїздом на місце було зафіксовано дійсно в селі Бишев підпал трьох автобусів, за даних фактом відкрито кримінальне провадження за фактом навмисного пошкодження майна шляхом підпалу.Зараз треба провести багато слідчих дій, експертиз - чи це були хуліганські мотиви чи хтось там був замовник", - говорить Олег Кравчук, начальник Макарівського відділення поліції.

Утім, жителі села припускають, що мотиви підпалу - політичні. Автобуси були неприбуткові, тож комерційної вигоди в їхніх поїздках не було. А два з трьох пошкоджених - орендував благодійний фонд одного з народних депутатів

"Це були автобуси Руслана Сольвара і вони були безкоштовні для пожилих і пенсіонерів, я вважаю, що це вже з передвиборчою програмою, з перегонами почалося це все, то шо зривали агітації, кидали в мусорник, то це було таке", - говорить Тетяна, жителька села Бишів.

"Автобусы не коммерческие, те которые ходили впринципе бесплатно за деньги опять таки депутата, ну это только политический заказ - не иначе", - говорить Олексій, житель села Бишів.

Попри все, представники благодійного фонду, запевняють - сполучення відновлять найближчим часом.