Чотирьох українців, троє з яких колишні військові, мають звільнити з полону так званої ЛНР. Так стверджує голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук. Він провів у Мінську переговори з ватажками незаконних збройних формувань.

Під час перемов у Мінську Медведчук наголосив: ідеться не про обмін, а саме про звільнення. Голова політради партії розповів, що переконав очільників невизнаних республік пристати на цю односторонню поступку, щоб підштовхнути офіційну владу України до дій щодо мирного врегулювання конфлікту. Бо вже півтора року, як із полону не був звільнений жоден українець.

Медведчук у Мінську ще раз акцентував, що питання обміну між Києвом, Донецьком і Луганськом можна було би вирішити давно, але Україна не хоче міняти всіх на всіх встановлених. Тому питання обміну зайшло в глухий кут.

Десятки, тих кого розшукують в Донецьку і Луганську, залишилися поза увагою влади в Україні, як попередньої, так і нової.

"Это должно послужить серозным сигналом для сегодняшней украинской власти, что обмен всех установленных на всех установленных он должен был произойти. Должен иметь место, потому что это во-первых, требование Минских соглашений, а во вторых - речь идет о судьбах людей, о их родственниках, о возможности их возвращения домой", - наголосив Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

На переговорах також йшлося про Мінські угоди. А саме про те, що й досі з так званих ЛНР і ДНР не знято економічної блокади, яка порушує попередні домовленості. На думку Віктора Медведчука, ці питання зможе вирішити нова Верховна Рада. Саме від неї залежатиме виконання політичної частини Мінських угод - фундаменту для встановлення миру на Донбасі.