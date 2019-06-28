Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з матір'ю одного з українців, якого мають звільнити. Відео з ним приблизно рік тому розмістили в Інтернеті. На кадрах український полонений Яків Веремейчик - на окупованих територіях. Відтоді про чоловіка - жодної звістки. Мати бранця дізналася про звільнення сина від знайомих.

"Я з своїм сином розмовляла тільки 28 травня 2018 року. Він зателефонував і каже - мам, щось робіть, нас хочуть визнати дезертирами. Щось робіть, спасайте. Я, кажу, синочку, тебе там хоч не б'ють? Він каже - мам все добре і все. Зв'язок розірвався. Ми плануємо їхати на зустріч. Як будемо зустрічати - я не знаю. Рік не бачити сина. Молилась богу", - говорить Ольга Веремейчик, мати військовополоненого.