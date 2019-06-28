Оппозиционный блок Мураева, Вилкула и Порошенко продолжает попытки снять с выборов лидера оппозиции Юрия Бойко [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Подконтрольный власти Оппозиционный блок продолжает судебную атаку на лидера оппозиции и кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. После ряда судов, которые отказались участвовать в политической атаке на оппозицию, 29 июня Верховный Суд будет рассматривать ещё одну апелляцию Оппоблока. Показательным является тот факт, что во всех случаях истцов представлял один и тот же адвокат, а иски являются идентичными по содержанию, что указывает на единого заказчика.
Находящиеся под санкциями за своё сотрудничество с предыдущей властью, растеряв доверие и поддержку людей, на этих выборах партия "Оппозиционный блок" преследует единственную цель – помешать настоящей оппозиции.
Заявляем, что атаки "политических титушек" закончатся очередным фиаско. Правда и право на нашей стороне!
Украина - правовое государство, выборы в котором должны проходить свободно и демократично. Мы обращаемся к судьям принять честное решение согласно букве и духу закона.
На всех судебных заседаниях будут присутствовать международные и украинские наблюдатели, представители СМИ и народные депутаты.
Как единственная настоящая оппозиция мы уверены, что эра политической коррупции в Украине скоро закончится. С нами миллионы людей! Победа будет за нами!
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