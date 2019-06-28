В ефірі програми телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили скандал між президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Як ви можете оцінити скандал Зеленського та Клімкіна. хто правий а хто ні?

Маркіян Лубківській, надзвичайний та повноважений посол, речник Юлії Тимошенко. Я не можу пригадати за моїм дипломатичним досвідом, щоб такі протистояння траплялись в країні. Це беспрецедентна ситуація і очевидно, що чим швидше буде врегульована ситуація, тим швидше Україна зможе давати відповіді на ті виклики які стоять перед нами. Такі конфлікти є неприпустимі. Потрібно терміново зібрати, під голуванням президента керівників парламенту, уряду, голів фракції і виробити єдину позиціє у Раді Європи.

Я думаю що мова йде про непорозуміння, а не про провокацію.

Юрій Чижмарь, народний депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка". За постановою Кабінет міністрів чітко вказано, що міністр повинен інформувати президента про резонансні події. Це нонсенс, коли таке резонансне питання не інформується до президента. Однозначно, Клімкін порушив внутрішні інструкції.

Кирило Молчанов, політичний експерт. Декілька тижнів тому Зеленський пропонував Клімкіну залишиться на посаді міністра закордонних справ, але повезло, що він відмовився. В нас ситуація банальна - почалась політична криза. Зеленський зараз нічого не може з цим зробити. Клімкін зрозумів, що місяць може повноцінно працювати міністром, до цього він 5 років тільки виконував доручення Клімкіна.

Андрій Білецький, народний депутат, лідер "Національного корпусу". Вже зараз ми маємо такій формат, коли говорять про Україну без України. З Росією зараз всі говорять без України. Про Україну говорив Трамп, взагалі не проводячі консультацій з країною. Про Україну говорили Меркель і Макрон і немовби була домовленність повернення в ПАРЕ, а за це Росія повертая політв'язнів. Це не було обговорено ні з колишнім ні з нинішнім президентом України. Якщо рахувати, що нас сприймають не як суб'єкт а як об'єкт, то такі історіі як конфлікт в державі зовнішній політици буде постійним. Ми навпаки моглиб показати максимальну єдність в данній ситуації. Що стосується конфлікту між Клімкіним і Зеленським, наскільки я знаю, Клімкін мав право на те щоби відповісти на ноту, це дають йому повноваження. Але ми повинні говорити про речі морального порядку, бо це стосується життя хлопців, іміджу України, ми повинні зараз сподіватися, що Рада зробить адекватрий крок, і проголосує за відставку людини.

Білецький додав, що Франція та Німеччина, які є формально "адвокатами" України, вони заводять Росію в ПАРЕ. Ми повинні зосередитись. Мати партнерів і союзників можно тоді, коли маєш сильну, потужну державу, єдину владу. Україна витратила на Страдегію-2020 мільярди долларів, де вона зараз? Якщо ми підсилимо країну в нас з'являться союзники. Якщо ми будемо залишатись в такому форматі, шукати в Трампа, Меркель, Макрона, вони завжли продадуть нас Росії, по причині - Росія це потуга, і якщо ми не будемо займатись власними силами то так і буде. Нам будуть давати Мінські, Мадридські формати, але нам повинна наша сила, якщо ії не буде - нами будуть торгувати.