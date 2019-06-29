Забрала детей и $40 миллионов: от эмира Дубая сбежала жена [ Редактировать ]
Жена правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хайа сбежала от него, прихватив с собой детей. Также она взяла с собой почти $40 млн.
Известно, что женщина исчезла еще в начале февраля.
По некоторым предположениям принцесса скрывается в Германии вместе со своими детьми: 11-летней дочерью и 7-летним сыном. Там она попросила убежища, сразу подав на развод после прибытия. Деньги она тратит на обеспечение новой жизни.
Считается, что именно данный семейный разрыв вызвал изменения отношений между Германией и ОАЭ. Сообщается, что правитель Дубая выступал с требованиями к Берлину по возвращению обратно всех членов его семьи, однако европейское государство не выдало их.
Ранее от Мохаммеда бин Рашида уже пыталась сбежать дочь. На данный момент ее родственники отмечают, что она находится в безопасности на территории Дубая.
Накануне сообщали, что в Дубае туристический автобус попал в аварию.
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