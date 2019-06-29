Повернути пам'ять: на Черкащині за підтримки Сергія Рудика встановили пам'ятник громадському діячеві УНР Федору Швецю [ Редактировать ]
У Селі Жаботин на Черкащині встановили пам'ятник Федору Швецю - саме він, науковець та громадський діяч УНР, зачитав на Софійській площі у 1919 році "Акт злуки українського народу".
За радянських часів його ім'я ніде не звучало і ось лише нещодавно жителі Жаботина домоглися вшанування пам'яті свого земляка.
Колись село Жаботин було маленьким повітовим містечком з багатою історією. Завуч місцевої школи показує шкільний музей, де представлена вся історія Жаботина від прадавніх часів, до Другої Світової війни. А і цьому куточку - світлини УНР.
На одній із фотокарток виходець з села Федір Швець. Він був членом директорії, видатним науковцем та громадським діячем. Саме він у січні 1919 року на Софійській площі проголошував "Акт Злуки УНР та ЗУНР".
А 100 років потому, земляки нарешті відкрили пам'ятник своєму односельцю. В пошуках фотографії Швеця перевірили сотні архівів.
"Ми знайшли, де вона була загальна, розумієте, - загальна була фотографія. І виділили його одного і поклали на камінь", - розповідає Тарас Плужник, сільський голова Жаботина.
Ще 2006 року у селі на честь Швеця перейменували одну з вулиць, а от на пам'ятник грошей не вистачило. Їх допоміг знайти народний депутат Сергій Рудик. Каже, це незначна сума в порівнянні із важливістю постаті Федора Швеця. На монумент витратили 200 тисяч гривень.
"Завжди чогось бракувало - то політичної волі, то коштів, то, очевидно, бажання. Символічно, що в цьому році уряд виділив ці кошти на другий день після 100-річчя проголошення злуки на Софійській площі 23 січня. І ми сьогодні це відкрили - 150 тисяч гривень державний бюджет, 50 тисяч районний", - зазначив Сергій Рудик, народний депутат України.
Народний депутат впевнений - монумент Федора Швеця на його малій батьківщині буде не тільки даниною пам'яті, а й уроком нащадкам.
по теме
День пам'яті та скорботи: Україна вшановує жертв Другої Світової війни
22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини ступили на території України. Війна забрала життя мільйонів людей, під час бойових дій загинув кожен п'ятий українець
В Одесі за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" вшанували пам'ять жертв Другої Світової війни
Урочисті заходи організував депутат Одеської облради від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Баранський. Політика прийшли підтримати активісти громадської організації "За Одесу", діти війни, а також безпосередні учасники Другої Світової війни
Мітинг від спраги: жителі Корсунь-Шевченківського вийшли на стихійний протест
Мітинг від спраги. Жителі одного з районів Корсунь-Шевченківського вийшли на стихійний протест. Люди обурені: майже місяць у їхньому районі немає води
Трагедия под Черкассами: поезд насмерть переехал ребенка
В Черкасской области произошел жуткий инцидент
Леся Никитюк засветила соблазнительное декольте (фото)
Леся Никитюк часто радует поклонников новыми фото: что опубликовала знаменитость в этот раз