У Селі Жаботин на Черкащині встановили пам'ятник Федору Швецю - саме він, науковець та громадський діяч УНР, зачитав на Софійській площі у 1919 році "Акт злуки українського народу".

За радянських часів його ім'я ніде не звучало і ось лише нещодавно жителі Жаботина домоглися вшанування пам'яті свого земляка.

Колись село Жаботин було маленьким повітовим містечком з багатою історією. Завуч місцевої школи показує шкільний музей, де представлена вся історія Жаботина від прадавніх часів, до Другої Світової війни. А і цьому куточку - світлини УНР.

На одній із фотокарток виходець з села Федір Швець. Він був членом директорії, видатним науковцем та громадським діячем. Саме він у січні 1919 року на Софійській площі проголошував "Акт Злуки УНР та ЗУНР".

А 100 років потому, земляки нарешті відкрили пам'ятник своєму односельцю. В пошуках фотографії Швеця перевірили сотні архівів.

"Ми знайшли, де вона була загальна, розумієте, - загальна була фотографія. І виділили його одного і поклали на камінь", - розповідає Тарас Плужник, сільський голова Жаботина.

Ще 2006 року у селі на честь Швеця перейменували одну з вулиць, а от на пам'ятник грошей не вистачило. Їх допоміг знайти народний депутат Сергій Рудик. Каже, це незначна сума в порівнянні із важливістю постаті Федора Швеця. На монумент витратили 200 тисяч гривень.

"Завжди чогось бракувало - то політичної волі, то коштів, то, очевидно, бажання. Символічно, що в цьому році уряд виділив ці кошти на другий день після 100-річчя проголошення злуки на Софійській площі 23 січня. І ми сьогодні це відкрили - 150 тисяч гривень державний бюджет, 50 тисяч районний", - зазначив Сергій Рудик, народний депутат України.

Народний депутат впевнений - монумент Федора Швеця на його малій батьківщині буде не тільки даниною пам'яті, а й уроком нащадкам.