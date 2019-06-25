Во вторник, 25 июня, недалеко от Ривне на территории Шпановского сельского совета произошел масштабный пожар на свалке, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Известно, что сообщение о возгорании мусора на свалке спасатели получили в 4:45. После этого они сразу выехали на место ЧП.

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"Площадь пожара составляет 0,5 га. Площадь свалки 21,15 га. Ситуация контролируется. Распространения огня нет. По состоянию на 7:22 пожар локализован", - сообщили в ГСЧС.

К тушению ГСЧС привлекли три единицы спецтехники и 18 спасателей. От КАТП-1728 2 единицы спецтехники и 4 работника.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге дети попали в огненную ловушку, а также под Одессой случился страшный пожар.