На Закарпатье в доме прогремел взрыв, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 июня, на Закарпатье в результате взрыва газовоздушной смеси обрушился жилой дом. Два человека пострадали, сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"Утром 30 июня в с. Нелипино Савеловского района взрыв газовоздушной смеси повредил жилой дом. Два человека травмированы", – отмечается в сообщении.
По информации спасателей, медики диагностировали у владельца квартиры ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на 35% площади тела. Его двухлетний внук получил ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.
Пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение каретами экстренной медицинской помощи.
Предварительно, взрыв вызван утечкой газа из системы газобалонного оборудования "Москвича", который находился в гаражном помещении дома.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге дети попали в огненную ловушку.
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