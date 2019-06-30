Українські гонщики цими вихідними з'їхалися на змагання з мотоспорту "Country cross" на Одещину. Призові місця вибороли спортсмени з Волновахи, Києва та Миколаєва. Переможці отримали цінні призи та грошову винагороду.

Захід відбувся за підтримки місцевих депутатів від "Опозиційної платформи - За життя".

"Ребята со всей страны приезжают, так как этот спорт набирает большую популярность и он красивый, зрелищный, притягивает к себе зрителей. Уже не первый год мы приезжаем сюда, так как здесь очень хорошая помощь, нам всегда рады и помогают в проведении такого плана мероприятий", - зазначив Юрій Ткачук, співорганізатор мотозмагань.