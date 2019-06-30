День молоді у Києві відзначили розгортанням найбільшого у світі прапора України - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
У столиці відзначили День молоді. На Михайлівський площі розгорнули найбільший у світі прапор України. Полотнище має площу 2400 квадратних метрів. Цей стяг занесено до Національної книги рекордів. Він уже побував у всіх куточках країни, а також у зоні бойових дій.
До заходу долучилася лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, вона привітала молодь зі святом.
"День молоді ми вирішили відсвяткувати розгорнувши великий наш український прапор, для того, щоби ще раз сказати, що ми любимо нашу країну і що ми любимо нашу молодь. І для нас сьогодні найважливіше, щоб не втрачаючи жодного дня - зараз новий президент, а через декілька тижнів і новий парламент - почали діяти для того, щоби наша інтелектуальна, розумна дуже активна молодь, яка має право на прекрасне сьогодення і майбутнє, щоб вони могли жити у своїй власній країні", - наголосила Юлія Тимошенко, лідерка ВО "Батьківщина".
по теме
У Львові націоналістичні організації відзначили 78-річницю проголошення Акту відновлення Української держави
Сотні містян зібралися біля пам'ятника Бандері та виконали державний гімн, потім пом'янули загиблих героїв
День молодежи: куда пойти в Киеве 30 июня
30 июня в Украине празднуют День молодежи. Куда пойти, чтобы хорошо провести время - читайте в нашей афише
Повернути пам'ять: на Черкащині за підтримки Сергія Рудика встановили пам'ятник громадському діячеві УНР Федору Швецю
Ще 2006 року у селі на честь Федора Швеця перейменували одну з вулиць, а от на пам'ятник грошей не вистачило. Їх допоміг знайти нардеп Сергій Рудик. Каже, - це незначна сума в порівнянні із важливістю постаті громадського діяча УНР
Выходные в Киеве: куда пойти 28-30 июня (афиша)
Выходные совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве
День Конституции 2019: программа праздничных мероприятий в Киеве
Так как праздник приходится на пятницу, у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня. А это отличный повод провести время ярко и незабываемо