У столиці відзначили День молоді. На Михайлівський площі розгорнули найбільший у світі прапор України. Полотнище має площу 2400 квадратних метрів. Цей стяг занесено до Національної книги рекордів. Він уже побував у всіх куточках країни, а також у зоні бойових дій.

До заходу долучилася лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, вона привітала молодь зі святом.

"День молоді ми вирішили відсвяткувати розгорнувши великий наш український прапор, для того, щоби ще раз сказати, що ми любимо нашу країну і що ми любимо нашу молодь. І для нас сьогодні найважливіше, щоб не втрачаючи жодного дня - зараз новий президент, а через декілька тижнів і новий парламент - почали діяти для того, щоби наша інтелектуальна, розумна дуже активна молодь, яка має право на прекрасне сьогодення і майбутнє, щоб вони могли жити у своїй власній країні", - наголосила Юлія Тимошенко, лідерка ВО "Батьківщина".