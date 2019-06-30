В воскресенье, 30 июня, в Киеве в Деснянском районе произошло ДТП. Авария случилась с участием двух автомобилей. На пересечении проспектов Генерала Ватутина и Маяковского дорогу не поделили Toyota и Ford, передает "Информатор".

По предварительной информации, водитель Toyota выезжал со стороны проспекта Маяковского и пересекая перекресток врезался в боковую часть Ford, который ехал в сторону Северного моста, после чего тот перевернулся.

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Момент аварии видели патрульные, проезжавшие неподалеку. Они открыли двери автомобиля Ford и извлекли из салона водителя и девушку-пассажирку.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Участники ДТП отделались испугом и синяками. На проспекте Генерала Ватутина стала собираться огромная пробка, поэтому полицейские обозначили место столкновения и оттолкали автомобили на обочину. Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Киевом Kia на скорости "влетел" в Porsche и разбился, а также под Запорожьем произошло смертельное ДТП.