В Киеве в ДТП перевернулся Ford, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 июня, в Киеве в Деснянском районе произошло ДТП. Авария случилась с участием двух автомобилей. На пересечении проспектов Генерала Ватутина и Маяковского дорогу не поделили Toyota и Ford, передает "Информатор".
По предварительной информации, водитель Toyota выезжал со стороны проспекта Маяковского и пересекая перекресток врезался в боковую часть Ford, который ехал в сторону Северного моста, после чего тот перевернулся.
Момент аварии видели патрульные, проезжавшие неподалеку. Они открыли двери автомобиля Ford и извлекли из салона водителя и девушку-пассажирку.
На место вызвали бригаду скорой помощи. Участники ДТП отделались испугом и синяками. На проспекте Генерала Ватутина стала собираться огромная пробка, поэтому полицейские обозначили место столкновения и оттолкали автомобили на обочину. Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.
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