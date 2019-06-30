В воскресенья, 30 июня, в Дарницком районе Киева водитель BMW травмировал полицейского. На Днепровской набережной автомобиль на скорости промчался на пешеходном переходе на желтый цвет светофора, а когда его остановили полицейские, он наехал задним колесом на ногу патрульному, продолжив движение, передает "Информатор".

Отмечается, что экипаж полиции, увидев нарушение правил дорожного движения 26-летним водителем BMW, остановил нарушителя на улице Анны Ахматовой. Но водитель отказался общаться с правоохранителями и резко начал движение, наехав задним колесом на ногу патрульному.

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Остановить BMW вновь удалось лишь после предупреждения о применении оружия, так как водитель своими маневрами создавал опасность здоровью других участников движения.

После того как патрульные заблокировали нарушителя, он закрылся в салоне и отказался покидать автомобиль. На место прибыли еще несколько экипажей и силой достали мужчину из салона. В результате наезда у полицейского зафиксировали ушиб пальца на правой ноге, ему понадобилась помощь медиков. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что под Киевом Kia на скорости "влетел" в Porsche и разбился.