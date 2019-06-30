Жуткое ДТП под Херсоном: водитель погиб на месте [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 июня, в Херсонской области произошло ДТП. Авария случилась с участием Ford Transit и Daewoo Lanos. Известно, что вследствие аварии один человек погиб и еще два были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.
"На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель микроавтобуса Ford Transit во время выезда со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo Lanos. В результате столкновения 60-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Также в районную больницу с телесными повреждениями были доставлены 2 пассажирки с обоих автомобилей ", - говорится в сообщении.
Однако, водитель микроавтобуса от госпитализации отказался.
Фото: Нацполиция
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